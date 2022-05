Milano, 4 mag. (LaPresse) – “Nella settimana in cui ricordiamo l’Olocausto, il ministro degli Esteri russo Lavrov sceglie di diffondere bugie, terribili bugie, che sanno di antisemitismo. Mi aspetto che ritratti le sue parole e si scusi”. Così il presidente di Israele, Isaac Herzog, in un’intervista al giornale israeliano Haaretz, riferendosi alle polemiche scatenate dall’intervista di Lavrov su Rete 4, in cui ha dichiarato che “anche Hitler aveva origini ebree”.

