Torino, 4 mag. (LaPresse) – Papa Francesco ha “scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto”, in un’intervista al Corriere della Sera, della conversazione avuta con il patriarca di Mosca Kirill il 16 marzo, “è improbabile che tali affermazioni contribuiscano all’instaurazione di un dialogo costruttivo tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa russa ortodossa, che è particolarmente necessario in questo momento”. Lo riporta una nota del servizio di comunicazione del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne (Decr) del Patriarcato di Mosca, citata da Tass.

