Roma, 4 mag. (LaPresse) – Forza Italia “che pure è il primo partito della coalizione in Sicilia, ha chiesto a Francesco Cascio di rinunciare alla sua candidatura a sindaco della città di Palermo”. Così in una nota del partito azzurro guidato da Silvio Berlusconi. “Lo ringraziamo per il suo senso di responsabilità, quello stesso per cui, da 25 anni a questa parte, Forza Italia lavora, come ha fatto oggi ancora una volta, per tenere unita la coalizione”, aggiunge.

