Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Nel 2021 l’interscambio tra i nostri Paesi è stato di 12 miliardi di euro. Dobbiamo rafforzare i nostri partenariati industriali – in particolare in settori innovativi, come l’energia rinnovabile, le biotecnologie, la farmaceutica, la robotica, l’aeronautica”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine dell’incontro bilaterali con il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida.

