Roma, 4 mag. (LaPresse) – “Quella norma” sugli inceneritori “non può coniugarsi alla fiducia. Su quella norma non può neppure lontanamente calare il concetto di fiducia. La fiducia la chiediamo noi, fiducia e rispetto per i cittadini”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di presentazione delle dieci lezioni di politica, in vista della scuola di formazione del Movimento 5 Stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata