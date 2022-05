Milano, 4 mag. (LaPresse) – “La politica di difesa incardinata nella nostra Costituzione sottolinea la vocazione alla pace dell’Italia, testimoniata dalla partecipazione agli organismi multilaterali e alle alleanze internazionali a cui ha aderito dopo la Liberazione”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di Stato maggiore dell’Esercito italiano, generale di corpo d’armata Pietro Serino, in occasione del 161esimo anniversario della costituzione dell’esercito, evidenziando “la gratitudine verso una forza armata protagonista nella storia della unificazione del Paese e parte importante nella gestione della sicurezza della Repubblica, nei molteplici impegni sviluppati a livello internazionale in aderenza alle decisioni del Parlamento”.

