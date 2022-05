Torino, 4 mag. (LaPresse) – Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, fa sapere che “nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”. E’ quanto si legge in una nota dell’agente dell’attaccante della Juventus, che lascerà i colori bianconeri a fine stagione essendo in scadenza di contratto. “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia”, ha aggiunto.

