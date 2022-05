Torino, 4 mag. (LaPresse) – “Mi piacerebbe che i tifosi domani giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori e si può andare allo stadio a giocare la partita. Se abbiamo 70mila spettatori non significa niente, se abbiamo 70mila persone che vogliono giocare la storia è diversa”. José Mourinho carica i tifosi della Roma in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa Conference League con il Leicester in programma domani sera all’Olimpico. “E’ questo quello che io e i giocatori chiediamo alla gente – ha aggiunto – Di non venire allo stadio a guardare la partita, ma di venire allo stadio a giocarla”.

