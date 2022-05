Washington (Usa), 3 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente della Corte Suprema Usa John Roberts ha ordinato un’indagine sulla fuga di notizie relativa a una bozza, circolata sui media, che mostrava la volontà dei giudici di ribaltare la storica sentenza Roe v. Wade che legalizzò l’aborto a livello nazionale. Roberts ha chiarito che la bozza è autentica ma non rappresenta la decisione finale della Corte. “Nella misura in cui questo tradimento delle confidenze della Corte è inteso a minare l’integrità delle nostre operazioni, non avrà successo”, ha affermato Roberts in una dichiarazione scritta.

