Washington (Usa), 3 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente della Corte Suprema Usa John Roberts ha confermato l’autenticità della bozza pubblicata dai media, sulla revoca della storica sentenza Roe v. Wade che legalizzò l’aborto a livello nazionale, ma ha chiarito che non è una decisione definitiva. “Sebbene il documento sia autentico, non rappresenta una decisione della Corte o la posizione finale di alcun membro sulle questioni in discussione”, ha chiarito il presidente.

