Roma, 3 mag. (LaPresse) – “La Corte suprema è pronta a infliggere la più grande restrizione dei diritti negli ultimi 50 anni, non solo alle donne ma a tutti gli americani”, “molti di questi giudici conservatori, che non sono in alcun modo responsabili nei confronti del popolo americano, hanno mentito al Senato degli Stati Uniti, strappato la costituzione e contaminato la reputazione della Corte”. Lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi, commentando la notizia pubblicata da Politico, secondo cui la Corte suprema intende revocare il diritto all’aborto stabilito dalla storica sentenza Roe v. Wade. Il sito di notizie ha diffuso una prima bozza di parere di maggioranza scritto dal giudice Samuel Alito. La decisione del tribunale non sarà definitiva fino a quando non sarà pubblicata, probabilmente nei prossimi due mesi.

