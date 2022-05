Washington (Usa), 3 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente Usa Joe Biden ha definito “radicale” la bozza di decisione della Corte Suprema che ribalterebbe la storica sentenza sul diritto all’aborto Roe v. Wade. “Mi preoccupa molto il fatto che dopo 50 anni decideremo che una donna non ha il diritto di scegliere”, ha detto Biden ai giornalisti prima di salire a bordo dell’Air Force One per un viaggio in Alabama. Se la decisione verrà confermata, ha affermato, “un’intera gamma di diritti” sarà messa in discussione, compreso l’accesso alla contraccezione e al matrimonio tra persone dello stesso sesso. “Si tratta di un cambiamento fondamentale nella giurisprudenza americana”, ha aggiunto Biden.

