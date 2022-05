Strasburgo (Francia), 3 mag. (LaPresse) – “Accogliamo con favore i progressi raggiunti finora e riteniamo che l’approccio basato su due fasi su quattro pilastri, con un “punto di controllo” politico, dovrebbe fornire una buona base per un accordo il mese prossimo. Come in ogni negoziato, un accordo richiederà ovviamente alcuni ulteriori compromessi da tutte le parti”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, al termine dell’Eurogruppo virtuale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata