Roma, 3 mag. (LaPresse) – Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, ha negato che Budapest sia stata informata in anticipo dell’invasione russa in Ucraina, come affermato dal capo del Consiglio di Sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov. “Il 3 aprile, gli ungheresi hanno deciso che l’Ungheria non spedirà armi in Ucraina. Sebbene comprendiamo che Kiev non accolga con favore la nostra decisione, diffondere notizie false e inventare bugie non cambierà la nostra posizione”, ha scritto su Twitter Kovacs.

