Torino, 3 mag. (LaPresse) – La Slovacchia chiederà un’esenzione da qualsiasi embargo sul petrolio russo concordato dall’Unione europea nel suo prossimo round di sanzioni contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina. Lo ha affermato il ministero dell’Economia slovacco citato dal Guardian. “Se si tratta di un embargo approvato sul petrolio russo come parte di un ulteriore pacchetto di sanzioni contro la Russia, la Slovacchia richiederà un’esenzione”, ha affermato il ministero. Anche il premier ungherese Viktor Orbán aveva già detto che l’estensione delle sanzioni europee ai settori del petrolio e del gas è “una linea rossa” per il suo paese.

