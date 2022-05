Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Non mi dimetto perché sento di rappresentare la Costituzione, la volontà degli italiani che non hanno più partiti che la rappresentino in Parlamento. Onorerò gli impegni per la pace e il dialogo internazionale che ho preso con gli elettori nel 2018”. Così su Twitter il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, nel giorno in cui sono previste una riunione dei capigruppo a Palazzo Madama e una seduta della giunta per il Regolamento chiamate ad affrontare il caso che lo riguarda.

