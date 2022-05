Torino, 3 mag. (LaPresse) – I militari del battaglione Azov e le truppe ucraine hanno usato il cessate il fuoco all’acciaieria Azovstal di Mariupol per raggiungere postazioni di tiro, per questo ora vengono attaccate dalle forze russe. Lo ha detto Vadim Astafyev, portavoce del ministero della Difesa russo. “Sono usciti dai seminterrati, hanno occupato postazioni di fuoco sul territorio e negli edifici dello stabilimento. Ora unità dell’esercito russo e della Dpr, usando artiglieria e aerei, stanno iniziando a distruggere queste postazioni di fuoco”, ha detto Astafyev, citato da Ria Novosti. Grazie al cessate il fuoco, diverse centinaia di civili hanno potuto in precedenza ritirarsi dal territorio dello stabilimento e dai quartieri vicini.

