Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Il M5S è favorevole a una difesa comune europea. Noi risparmieremmo risorse finanziare europee per destinarle ai cittadini. Non siamo contro il 2%, però a un certo punto in Italia si è detto che bisognava rispettare la soglia del 2% entro il 2024. Due terzi dei Paesi Nato non rispettano questa regola. Sono questi i ricatti che vengono fatti: si dice che l’Italia perde credibilità. L’Italia deve essere in prima linea per la transizione energetica, non per la corsa al riarmo. Mettere sul piatto” queste risorse “è una follia”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, su La7.

