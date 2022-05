Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Noi stiamo andando nella direzione dei falchi che pensano di sconfiggere la Russia e mettono in conto un’escalation militare o nella direzione” delle colombe “per trovare una soluzione politica? Draghi deve spiegare qual è l’indirizzo politico che porta” nei viaggi a Kiev e negli Usa dal presidente, Joe Biden. “L’alleanza euro-atlantica non va mai messa in discussione, ma in questa alleanza possiamo dare un contributo o dobbiamo stare zitti e buoni e seguire il mainstream? Noi partecipiamo direttamente, chiediamo ai cittadini italiani di soffrire delle conseguenze”, ha aggiunto.

