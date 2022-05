Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Non capisco dove sia la notizia se Il leader della forza di maggioranza relativa dice una cosa scontata, cioè che dopo due mesi di guerra il premier si confronti col Parlamento prima di viaggi importanti come quello a Washington”, per riferire su “qual è l’obiettivo della politica che l’Italia sta perseguendo e che vuole provare ai tavoli internazionali”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine del convegno ‘Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un’energia in MoVimento. Stato dell’arte, prospettive e best practice in Italia’, organizzato dal M5S in Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata