Roma, 3 mag. (LaPresse) – In Ucraina molti genitori “stanno chiamando i loro neonati Javelin o Javelinia per il successo di queste armi”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando dalla fabbrica della Lockheed Martin che produce i missili Javelin in Alabama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata