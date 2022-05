Strasburgo (Francia), 3 mag. (LaPresse) – L’Eurogruppo punta di annuncioare la nomina del direttore del Fondo Salva-Stati (Mes) il 16 giugno. “Abbiamo ricevuto quattro candidature e questo numero simboleggia l’importanza che vien data di vari paesi al Mes e alla persona che lo dirige. Nella riunione dell’Europgruppo del 23 maggio discuteremo di queste candidature. La riunione del Mes è prevista per il 16 giugno e cercheremo di annunciare la nomina in tale occasione”, ha affermato il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Dononhoe, al termine della riunione virtuale dei ministri delle Finanze dell’eurozona. Per L’Italia corre il capo di gabinetto del commissario Gentiloni, Marco Buti.

