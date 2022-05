Milano, 3 mag. (LaPresse) – Nel primo trimestre del 2022 sono stati censiti 44 episodi, a fronte dei 63 registrati nell’analogo periodo del 2021. Il 27% delle intimidazioni è stato effettuato via web, nella maggior parte tramite i social network. È quanto rende noto il ministero dell’Interno in una nota, per la Giornata mondiale per la libertà di stampa.

