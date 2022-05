Milano, 3 mag. (LaPresse) – “In questa Giornata della Libertà di Stampa, preghiamo insieme per i giornalisti che hanno pagato di persona, con la vita o con il carcere, per servire questo diritto. Un grazie speciale a quanti di loro, con coraggio, ci informano sulle piaghe dell’umanità”. Così Papa Francesco in un tweet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata