Strasburgo (Francia), 3 mag. (LaPresse) – “Questo governo quando è nato, è nato come un governo ecologico. Fa del clima, della transizione verde e digitale un pilastro portante. In questo senso devo dire che il nostro ministro è stato straordinario, ha fatto quello che difficilmente poteva essere immaginato anche un anno e mezzo fa”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento di replica alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Possiamo non essere d’accordo sul Superbonus del 110% e non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento. Il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati”, ha spiegato.

