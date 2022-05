Roma, 3 mag. (LaPresse) – Per distaccarsi dal gas russo, “è fondamentale che il primo rigassificatore galleggiante entri in funzione all’inizio del 2023 e il secondo entro la fine o al massimo a inizio 2024″. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso della sua informativa alla Camera sulle ulteriori iniziative per contrastare l’aumento dei costi dell’energia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata