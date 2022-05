Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Un price cap di 80 euro di megawattora rappresenterebbe una riduzione di circa il 25% sulla bolletta del gas e ancora una maggiore riduzione della bolletta elettrica”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nell’informativa alla Camera. È questo il ragionamento alla base della proposta del Governo italiano alla Commissione Ue L’Europa infatti “acquista tre quarti del gas che si vende in gasdotto, e quindi ha un peso sul mercato. Il compito del price cap non è quindi limitare gli investimenti, deve essere anzi abbastanza per non turbare il mercato, ma deve essere capace di garantire che non pesi su cittadini e imprese. Un Tetto che potrebbe essere anche temporaneo, con revisioni regolari e indicizzato”, spiega Cingolani.

