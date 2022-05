Roma, 3 mag. (LaPresse) – Il governo ha posto la questione di fiducia nell’Aula della Camera sul dl recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. A chiedere il voto per il governo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. La seduta è sospesa e riprenderà al termine della Conferenza dei capigruppo della Camera, convocata per le ore 15.

