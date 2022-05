Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Le misure di ieri sono state invocate a gran voce dal M5S e dal sottoscritto, sono per buona parte da noi richieste. Ieri, e lo dico con grande chiarezza e una grande delusione, si è consumata una scorrettezza gravissima nei confronti del M5S”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a ‘L’aria che tira’ su La7. “In un decreto con le misure da noi invocata – ha aggiunto – è stata chiesta dapprima una norma sugli inceneritori in tutta Italia che non c’entrava nulla con le misure per le famiglie e per le imprese ed è stata tolta, ma c’è una norma che è una cambiale in bianco per il sindaco di Roma, un’autostrada normativa per fare il termovalorizzatore, tecnologia obsoleta con fumi inquinanti. Voglio sapere perché il M5S non ha potuto votare i 14 miliardi con misure per buona parte richieste da noi. Non le consideriamo sufficienti, ne chiederemo ancora”.

