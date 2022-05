Roma, 3 mag. (LaPresse) – Ieri in Consiglio dei ministri, nel Dl Aiuti, “ci siamo trovati un’autostrada per gli inceneritori. Abbiamo cercato di far togliere quella norma non in linea con la normativa europea”, che segna “un ritorno al passato mentre noi dobbiamo accelerare la strada verso il futuro. La politica ha la responsabilità di favorire una politica di sistema. Abbiamo tecnologie strumenti”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno ‘Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un’energia in MoVimento. Stato dell’arte, prospettive e best practice in Italia’, organizzato dal M5S in Senato.

