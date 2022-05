Roma, 3 mag. (LaPresse) – “Ieri siamo stati costretti a non votare quelle norme perché si parlava di sostegno agli inceneritori, con una cambiale in bianco verso il passato”, e “abbiamo vissuto con grande delusione il passaggio in Consiglio dei ministri, perché in quel decreto ci sono tutti gli strumenti di sostegno a famiglie e imprese per cui ci siamo battuti”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno ‘Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un’energia in MoVimento. Stato dell’arte, prospettive e best practice in Italia’, organizzato dal M5S in Senato.

