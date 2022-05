Parma, 3 mag. (LaPresse) – “Avevamo spinto perché la legge di bilancio avesse come orizzonte e come stella polare la crescita, però continuiamo ad andare avanti a bonus e a una tantum. Io non credo che sia questa la strada: abbiamo finalmente l’occasione per intervenire sui deficit strutturali di questo Paese e mi risulta strano perché non lo facciamo”. Lo ha dichiarato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a margine del suo intervento alla giornata inaugurale di Cibus, a Parma, commentando le conseguenze del conflitto tra Ucraina e Russia. “Stimiamo che la ripresa prepandemia verrà, a questo punto, solo nel 2023: vuol dire che ci stiamo mangiando l’effetto trascinamento del rimbalzo del 2021 e questo è un dato che ci deve preoccupare – aggiunge – Il rallentamento arriva dall’anno scorso (con l’aumento delle materie prime e dei costi energetici) – ha proseguito Bonomi -. La fase di rallentamento della produzione industriale era rallentata dalla fine dell’anno scorso.

