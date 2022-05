Milano, 3 mag. (LaPresse) – Il David di Donatello come miglior attrice non protagonista è stato assegnato a Teresa Saponangelo, per il film ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino. L’annuncio nel corso della cerimonia a Cinecittà. “Siamo riusciti a emozionare tante persone, voglio dedicare questo premio alla mia famiglia che mi ha sostenuto”, ha detto l’attrice, ritirando il premio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata