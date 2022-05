Milano, 3 mag. (LaPresse) – Il David di Donatello come miglior attore non protagonista è stato assegnato a Eduardo Scarpetta, per la sua interpretazione nel film ‘Qui rido io’. L’annuncio nel corso della cerimonia a Cinecittà. “Dedico il premio a Mario, mio padre, che ho perso a 11 anni e mezzo”, ha detto, commosso, ritirando la statuetta, “a mia mamma che è a casa e mi sta guardando, e a mia sorella seduta qui”.

