Milano, 3 mag. (LaPresse) – Alle prime luci dell’alba i carabinieri della Compagnia di Giugliano, nell’ambito del progetto europeo @On curato dalla Dia e in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e la Polizia Nazionale francese, hanno rintracciato in Francia e tratto in arresto il latitante Antonio Cuozzo Nasti, 56enne di Giugliano in Campania.

