Torino, 3 mag. (LaPresse) – Il Liverpool giocherà la finale di Champions League di Parigi il prossimo 28 maggio. Gli inglesi, dopo aver battuto il Villarreal 2-0 nella semifinale d’andata, si sono imposti anche nella partita di ritorno vincendo 3-2 in rimonta. Gli spagnoli, capaci di portarsi avanti 2-0 nel primo tempo grazie ai sigilli di Dia al 3′ e Coquelin al 41′, hanno subito infatti il ritorno dei Reds nella ripresa, con le reti di Fabinho (17′), Luis Diaz (22′) e Mane (29′). Nel finale espulso Capoue al 41′ per doppia ammonizione. In finale il Liverpool attende la vincente di Real Madrid-Manchester City.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata