Milano, 3 mag. (LaPresse) – “Dopo il Real sì, probabilmente smetto”. Lo ha detto Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos, interpellato sul suo futuro. “Se il Real Madrid mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni”, ha spiegato il tecnico, fresco del trionfo in Liga, ai microfoni di Prime Video. “Mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Andare in tanti posti in cui non sono mai stato”, ha proseguito. “Non sono mai stato in Australia. Non sono mai stato a Rio de Janeiro. Andare a trovare mia sorella più spesso. Purtroppo non è che si può fare tutto, e quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare”, ha aggiunto il mister emiliano.

