Roma, 2 mag. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov “non ha potuto nascondere il radicato antisemitismo delle élite russe. I suoi commenti disgustosi sono offensivi per il presidente Zelensky, l’Ucraina, Israele e il popolo ebraico”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, dopo che Lavrov ha affermato che “anche Hitler”, come Zelensky, “aveva origini ebree”. “Le sue parole mostrano che la Russia moderna è piena di odio per gli altri popoli”, ha aggiunto Kuleba.

