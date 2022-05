Milano, 2 mag. (LaPresse) – “È tempo per me di tornare a casa. Ho combattuto un tempo sufficiente, ora è il momento di tornare alla mia vita. Ho lasciato molte cose alle spalle, ora è tempo di combattere affinché tutto torni alla normalità. Sono partito da qui con il cuore felice per aver fatto tutto il possibile”. In una storia su Facebook, Ivan Luca Vavassori, l’italiano che ha combattuto al fianco degli ucraini, annuncia la sua volontà di fare rientro a casa.

