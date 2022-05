Roma, 2 mag. (LaPresse) – “Al momento non ci sono piani” per una visita del presidente Usa, Joe Biden, a Kiev. Lo ha detto in un briefing con la stampa la speaker della Casa Bianca, Jen Psaki dopo le parole del presidente della Commissione Intelligence della Camera, Adam Schiff, secondo cui il viaggio a Kiev di Biden sarebbe solo “questione di tempo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata