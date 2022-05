Strasburgo (Francia), 2 mag. (LaPresse) – “Il ministro Cingolani ha detto chiaramente che non ci saranno pagamenti in rubli”. Lo ha detto la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue straordinario Energia. “Non disponiamo di informazioni” di imprese che hanno pagato in rubli, “la maggior parte vuole pagare in euro”, ha aggiunto la commissaria.

