Roma, 2 mag. (LaPresse) – I 14 miliardi contenuti nel decreto legge aiuti – che sarà all’esame del Consiglio dei ministri di oggi alle 18 – secondo quanto apprende LaPresse, 5-6 miliardi saranno utilizzati per un bonus una tantum in busta paga per dipendenti e pensionati con Isee sotto i 35mila.

