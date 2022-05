0, 2 mag. (LaPresse) – In particolare il Commissario per il Giubileo “predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale”, “regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi”, “elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate”, “approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti” e “autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata