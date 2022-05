Roma, 2 mag. (LaPresse) – “L’orientamento prevalente è che il nuovo vaccino venga offerto alla maggioranza della popolazione, forse non a tutti, ma a seconda della circolazione virale. Aspettiamo i nuovi vaccini per ottobre e vediamo i nuovi dati e come va la situazione del virus e poi decideremo se intraprendere una nuova vaccinazione di massa o se offrirla solo a over 50 o a chi volesse farla”. Così il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, a Sky Tg24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata