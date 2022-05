Torino, 2 mag. (LaPresse) – Il club sardo in un comunicato ha reso noto di aver “sollevato” l’ex tecnico di Torino, Inter e Napoli “dal suo incarico di allenatore della prima squadra”. Fatale per Mazzarri la sconfitta interna nell’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona (2-1). In classifica i rossoblù, che hanno perso quattro delle ultime cinque partite, si trovano a 28 punti, appena tre lunghezze sopra la zona retrocessione. Il posto di Mazzarri dovrebbe esser preso dall’attuale tecnico della Primavera Alessandro Agostini.

