Torino, 2 mag. (LaPresse) – “Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali”. Lo comunica in un tweet il Bologna. “Forza Mister, siamo con te”, prosegue il club emiliano. Il tecnico serbo lo scorso 26 marzo in una conferenza stampa aveva annunciato un nuovo ricovero a due anni di distanza dal primo stop per la leucemia.

