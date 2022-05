Milano, 2 mag. (LaPresse) – Sirene da Oltremanica per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista, legato alla Lazio da un contratto fino al 2024, continua a restare nel mirino delle big europee. Tra queste c’è il Manchester United, che potrebbe essere la prossima destinazione del serbo. A svelarlo è il suo agente, Mateja Kezman. “A Sergej non mancano le offerte per il mercato estivo. Al momento abbiamo quelle di Manchester United e Paris Saint-Germain”, ha dichiarato a foot01. “È concentrato sul finale di stagione con la Lazio, ma Sergej vuole andare al Manchester”, ha aggiunto.

