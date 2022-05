Milano, 1 mag. (LaPresse) – L’Ucraina “sarà libera. Nova Kakhovka, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne e tutte le altre città temporaneamente occupate e le comunità in cui gli occupanti fanno i ‘capi’ saranno liberate. La bandiera ucraina tornerà”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso video della notte al Paese. “C’è ancora molto lavoro da fare. Gli occupanti sono ancora sulla nostra terra e ancora non riconoscono quel che si mostra come un fallimento della loro cosiddetta operazione. Dobbiamo ancora combattere e dirigere tutti i nostri sforzi a cacciarli. E lo faremo”, ha proseguito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata