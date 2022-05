Kive (Ucraina), 1 mag. (LaPresse/AP) – La presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha incontrato a Kiev il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Un filmato diffuso dall’ufficio di Zelensky ha mostrato la politica nella capitale ucraina con una delegazione del Congresso, che comprendeva i deputati Jason Crow, Jim McGovern e Adam Schiff. Zelenskyy ha detto alla delegazione: “Siete tutti i benvenuti”. Pelosi ha commentato: “Crediamo di essere in visita per ringraziarvi della vostra lotta per la libertà. Siamo su una frontiera della libertà e la vostra lotta è una lotta per tutti. Il nostro impegno è essere lì per voi fino a quando la battaglia non sarà finita”. La visita non era stata annunciata. “Gli Stati Uniti sono un leader nel forte sostegno all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Grazie per aver contribuito a proteggere la sovranità e l’integrità territoriale del nostro stato”, ha scritto Zelensky su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata