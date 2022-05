Roma, 1 mag. (LaPresse) – “Anche ora da qui rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone che sono intrappolate nell’acciaieria” . Così papa Francesco parlando in piazza San Pietro al Regina Coeli. “Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio, invito tutti a pregare ogni giorno di maggio il rosario per la pace. Il pensiero va subito alla città di Mariupol, la città di Maria, bombardata e distrutta”, ha detto.

